Альваро Мората: против меня была вся страна, а Луис Энрике встал и защитил меня

Форвард сборной Испании Альваро Мората рассказал о поддержке со стороны наставника национальной сборной Луиса Энрике.
«Это трудно объяснить. Луис Энрике доверял мне в самый трудный момент моей карьеры, в то время у меня были трудности не только на поле, но и в личной жизни. Я чувствовал, что против меня вся страна, это была невероятно трудная ситуация, и он встал и защитил меня от всех. Единственное, что я пытаюсь сделать – это отплатить ему таким же доверием за всё, что он сделал для меня», — приводит слова Мораты Marca.
Сборная Испании, которая в 1-м туре группового этапа чемпионата мира обыграла Коста-Рику, забив семь безответных мячей, сегодня встретится с командной Германии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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