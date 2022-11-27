Арбитр отменил гол Хакима Зиеша в матче с Бельгией после просмотра VAR

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бельгии и Марокко. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В компенсированное к первому тайму время марокканец Хаким Зиеш отправил мяч в ворота соперника прямым ударом со штрафного, однако рефери отменил взятие ворот после обращения к VAR.
В 1-м туре Марокко и Хорватия поделили очки – 0:0, Бельгия обыграла Канаду со счётом 1:0. Хорваты и канадцы сыграют сегодня, 27 ноября. Встреча начнётся в 19:00 мск.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
- 27 ноября 2022
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