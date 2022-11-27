Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агбонлахор: на игру с Уэльсом Саутгейт должен выпустить Фодена

Агбонлахор: на игру с Уэльсом Саутгейт должен выпустить Фодена
Комментарии

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Филипе Фодене. По мнению форварда, футболист «горожан» должен выйти в основе сборной Англии на матч чемпионата мира с Уэльсом.

«Филип Фоден может играть где угодно, он мог бы играть левым защитником, если бы вы захотели, он мог бы играть правым защитником, и у него это хорошо получалось, он ведь такой талантливый. Вы видели его игру за «Манчестер Сити» — он очень гибкий в плане использования на поле.

В следующей игре с Уэльсом Саутгейт должен выпустить Фодена. Я бы поставил Джека [Грилиша] слева, а Фодена справа, чтобы дать отдохнуть Саке и Стерлингу. У меня есть предчувствие, что Гарри Кейн будет умирать ради гола в этом матче, поэтому ему нужно обеспечить поддержу в лице тройки полузащиты», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Новость по теме
Фанаты сборной Англии в костюмах крестоносцев пожаловались на издевательства в Катаре
Расписание матчей ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022