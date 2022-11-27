Агбонлахор: на игру с Уэльсом Саутгейт должен выпустить Фодена

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Филипе Фодене. По мнению форварда, футболист «горожан» должен выйти в основе сборной Англии на матч чемпионата мира с Уэльсом.
«Филип Фоден может играть где угодно, он мог бы играть левым защитником, если бы вы захотели, он мог бы играть правым защитником, и у него это хорошо получалось, он ведь такой талантливый. Вы видели его игру за «Манчестер Сити» — он очень гибкий в плане использования на поле.
В следующей игре с Уэльсом Саутгейт должен выпустить Фодена. Я бы поставил Джека [Грилиша] слева, а Фодена справа, чтобы дать отдохнуть Саке и Стерлингу. У меня есть предчувствие, что Гарри Кейн будет умирать ради гола в этом матче, поэтому ему нужно обеспечить поддержу в лице тройки полузащиты», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.
- 27 ноября 2022
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