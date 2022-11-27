«Это просто беда». Арбитр Федотов разобрал драку футболистов «Спартака» и «Зенита»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал массовую драку между футболистами «Спартака» и «Зенита» после финального свистка в матче Фонбет Кубка России.

«То, что произошло в концовке матча «Спартака» и «Зенита» – просто беда. Давайте по порядку – Барриос умышленно ударил по сопернику без попытки сыграть в мяч. За это надо было его удалять. Дальше его толкнул Николсон, подключился Промес – и понеслась. Удаление заслужили все – и Барриос, и Промес, и Родригао, который устроил кунг-фу. Соболева – тоже вон с поля, полетел на тренера «Зенита», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После того как страсти на поле успокоились, команды пробили серию послематчевых 11-метровых ударов, из которой победителем вышел санкт-петербургский «Зенит».