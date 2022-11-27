«Это просто беда». Арбитр Федотов разобрал драку футболистов «Спартака» и «Зенита»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал массовую драку между футболистами «Спартака» и «Зенита» после финального свистка в матче Фонбет Кубка России.
«То, что произошло в концовке матча «Спартака» и «Зенита» – просто беда. Давайте по порядку – Барриос умышленно ударил по сопернику без попытки сыграть в мяч. За это надо было его удалять. Дальше его толкнул Николсон, подключился Промес – и понеслась. Удаление заслужили все – и Барриос, и Промес, и Родригао, который устроил кунг-фу. Соболева – тоже вон с поля, полетел на тренера «Зенита», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
После того как страсти на поле успокоились, команды пробили серию послематчевых 11-метровых ударов, из которой победителем вышел санкт-петербургский «Зенит».
- 27 ноября 2022
-
19:33
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:21