Фото: реакция Алексея Миллера на победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отреагировал на победу санкт-петербургского «Зенита» в серии пенальти над московским «Спартаком» (0:0, 4:2, пен.) в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Зенит» завершил групповой этап Кубка России с 11 очками после шести встреч и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги.



«Спартак» занял первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. Вторую строчку заняли самарские «Крылья Советов», в параллельном матче обыгравшие воронежский «Факел» (1:0). В их активе 12 очков.



«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в верхней сетке плей-офф Кубка России. Ранее туда уже вышли: «Урал», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».