Гендиректор «Спартака» Мележиков: игрок «Зенита» спровоцировал, а потом пошла драка
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал драку в конце матча 6-го тура групповой стадии Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен.).
«Концовка — огонь. Я не понял, с чего всё началось. Надо посмотреть повтор. Игрок «Зенита» спровоцировал, а потом пошла драка. Матч — огонь, ребята — молодцы. Борьба была на каждом клочке поля. Ребят я поблагодарю. Сегодня все молодцы», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, по итогам встречи «Зенит» занял третье место по итогам группового этапа Кубка России и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой Лиги. «Спартак» и «Крылья Советов» вышли в верхнюю сетку плей-офф.
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