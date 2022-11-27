Гендиректор «Спартака» Мележиков: мы видим, что с «Зенитом» можно играть. И обыгрывать

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие планы были у красно-белых на текущий розыгрыш Фонбет Кубка России. Также он поделился мнением о противостоянии с санкт-петербургским «Зенитом» после очной встречи команд в рамках турнира.
«Цель была на данном этапе занять первое место в группе — мы его получили. Поэтому никаких окрасов — только радуюсь. Мы уже видим, что с «Зенитом» можно играть. И обыгрывать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 6-го тура группового этапа Кубка России, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» в серии послематчевых пенальти (4:2). В основное время команды победителя не выявили — 0:0. Перед исполнением 11-метровых ударов команды устроили массовую драку, которая привела к шести удалениям.
- 27 ноября 2022
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