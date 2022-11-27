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Президент РФС Дюков: важно сохранить институт сборной. Мы должны играть

Президент РФС Дюков: важно сохранить институт сборной. Мы должны играть
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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о важности проведения товарищеских матчей с участием сборной России по футболу.

«Я не считаю, что сборной России не стоит играть товарищеские матчи. Важно сохранить институт сборной. Мы должны играть», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА весной 2022 года. Подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в плей-офф квалификации ЧМ-2022, в розыгрыше Лиги наций, а также пропустят отборочный цикл Евро-2024. В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1) в сентябре, а также с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в ноябре.

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