Президент РФС Дюков: важно сохранить институт сборной. Мы должны играть

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о важности проведения товарищеских матчей с участием сборной России по футболу.



«Я не считаю, что сборной России не стоит играть товарищеские матчи. Важно сохранить институт сборной. Мы должны играть», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.



Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА весной 2022 года. Подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в плей-офф квалификации ЧМ-2022, в розыгрыше Лиги наций, а также пропустят отборочный цикл Евро-2024. В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1) в сентябре, а также с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в ноябре.