Матвей Сафонов посетил фанатский сектор «Краснодара» на матче Кубка России с «Химками»

В эти минуты проходит матч 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и «Химки». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Главный арбитр матча — Рафаэль Шафеев (Волгоград). «Краснодар» выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов находится на фанатской трибуне.

В составе хозяев отличились Эдуард Сперцян и дважды Джон Кордоба. У «Химок» голом отметился Бутта Магомедов.

Перед матчем группу А Кубка России возглавлял «Краснодар» — у команды Александра Сторожука 10 очков. «Пари Нижний Новгород», набрав столько же очков, занимал второе место. «Локомотив» (8) — на третьей строчке. «Химки» (2) уже потеряли шансы на выход из группы.