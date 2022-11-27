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Перишич стал рекордсменом сборной Хорватии по голевым действиям на крупных турнирах

Перишич стал рекордсменом сборной Хорватии по голевым действиям на крупных турнирах
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Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Хорватии разгромила Канаду со счётом 4:1. В этой встрече крайний полузащитник «шашечных» Иван Перишич сделал две результативные передачи, благодаря чему стал рекордсменом Хорватии по результативным действиям на крупных турнирах (16), сообщает портал Opta Sports.

Также Перишич стал одним из самых возрастных авторов двух голевых передач на чемпионате мира. На данный момент футболисту 33 года и 298 дней, благодаря чему Иван стал третьим игроком в истории турнира по этому показателю после Ласло Фазекаша из Венгрии и Микаэля Лаудрупа из Дании.

Благодаря победе Хорватия смогла набрать четыре очка и занять первое место в группе F. Следующую игру команда проведёт с Бельгией. Матч состоится в четверг, 1 декабря, начало – в 18:00 мск.

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