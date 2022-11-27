«Драка за большие деньги!» Анохин — о массовой потасовке в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин высказался о массовой драке в концовке матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).



«Видел драку «Зенита» и «Спартака». Как мне? Очень хорошо. Кубок России — это нерв и драка за большие деньги! Молодцы, ребята — хорошо поборолись. Я за деньги в Фонбет Кубке России. Сегодня драки в каждом матче», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Санкт-петербургский «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.



После свистка Владимира Москалёва об окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка. По её итогам были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).