Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крамарич: поблагодарю тренера Канады за мотивацию. Хорватия показала, кто кого отымел

Крамарич: поблагодарю тренера Канады за мотивацию. Хорватия показала, кто кого отымел
Комментарии

Нападающий сборной Хорватии по футболу Андрей Крамарич прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Канады (4:1). Перед игрой тренер канадцев Джон Хердман после матча с Бельгией (0:1) сказал своим игрокам, что теперь они должны выйти на поле и отыметь Хорватию.

«Эти слова мотивировали всю Хорватию. Я хочу поблагодарить тренера сборной Канады за мотивацию. Он мог бы подобрать слова получше, сформулировать их немного по-другому. В конце концов, Хорватия продемонстрировала, кто кого отымел», — приводит слова Крамарича Goal.

Сборная Хорватии занимает первое место в таблице группы F, набрав четыре очка после двух матчей. Канада — на четвёртой строчке, не набрав очков и потеряв шансы на выход в плей-офф.

Хорваты разнесли Канаду после оскорблений их тренера. Забил даже экс-игрок РПЛ Хорваты разнесли Канаду после оскорблений их тренера. Забил даже экс-игрок РПЛ

Марокканцы в Брюсселе жгут машины после победы над Бельгией:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022