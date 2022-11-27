Крамарич: поблагодарю тренера Канады за мотивацию. Хорватия показала, кто кого отымел

Нападающий сборной Хорватии по футболу Андрей Крамарич прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Канады (4:1). Перед игрой тренер канадцев Джон Хердман после матча с Бельгией (0:1) сказал своим игрокам, что теперь они должны выйти на поле и отыметь Хорватию.
«Эти слова мотивировали всю Хорватию. Я хочу поблагодарить тренера сборной Канады за мотивацию. Он мог бы подобрать слова получше, сформулировать их немного по-другому. В конце концов, Хорватия продемонстрировала, кто кого отымел», — приводит слова Крамарича Goal.
Сборная Хорватии занимает первое место в таблице группы F, набрав четыре очка после двух матчей. Канада — на четвёртой строчке, не набрав очков и потеряв шансы на выход в плей-офф.
Марокканцы в Брюсселе жгут машины после победы над Бельгией:
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