Деян Ловрен: горжусь быть капитаном «Зенита». Сделал всё правильно, когда остался в клубе

Защитник сборной Хорватии по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос, не жалеет ли, что остался в российском клубе.



«Когда я решил остаться в «Зените», думал ли, что это может повлиять на моё положение в сборной? И да, и нет. У меня было очень много мыслей в голове, что же мне делать. Думаю, остаться и помочь было правильным решением. Я горжусь, что я капитан «Зенита». Сейчас команда проводит хороший сезон. Далич меня поддержал. Сказал, что я должен остаться. Сделал всё правильно», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



33-летний хорват стал игроком «Зенита» летом 2020 года. Вместе с клубом он выиграл два чемпионата России (2020/2021, 2021/2022) и три Суперкубка России (2020, 2021, 2022).