«Не понимаю, что этот футболист делает в «Спартаке». Радимов — о Соболеве

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева. «Зенит» встречался со «Спартаком» в матче 6-го тура Фонбет Кубка России. Хозяева одержали победу в серии пенальти со счётом 4:2. Основное время завершилось без забитых мячей.

«Я был на стадионе и хочу заметить, что детишки из футбольной школы смеялись над тем, как играл Соболев. Потерять всё, что можно, техническое оснащение на столь низком уровне, что ни в какие ворота не лезет… Это если про спортивный акцент говорить. Честно говоря, я вообще не понимаю, что этот футболист делает в «Спартаке». Бывает, он забивает, но забивать — это одно. А техническое оснащение на низшем уровне. На футбольном поле от него всегда исходят какие-то провокации — он хочет быть заметен именно этим. Ладно, ты можешь так себя вести, если ты умеешь играть в футбол, а Соболев играть в футбол не умеет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».