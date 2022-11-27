Галактионов объяснил, почему отсутствовал на тренерской скамейке в матче с «Пари НН»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как было принято решение о его отсутствии на тренерской скамейке в кубковом матче с бывшим клубом — «Пари Нижний Новгород» (3:1).
«Можно сказать о совокупности многих факторов. Когда мы думали об этом, то поняли, что самое главное, чтобы эмоциональная составляющая не превалировала в этой ситуации. Ещё раз говорю о том, что мало дней между клубами прошло. Сверху, опять же, очень хорошо видна картинка. Но оперативное управление было ежеминутно, ежесекундно, и до матча, и в перерыве, и сейчас сказали команде слова.
Естественно, это только один матч. Так мы не хотим больше. И в дальнейшем каждый раз команда должна чувствовать импульс тренера. Должна быть определённая взаимосвязь», — приводит слова Михаила Галактионова официальный сайт «Локомотива».
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