Байден пришёл в замешательство от вопроса про игру сборной США с Англией на ЧМ-2022

Президент США Джо Байден пришёл в замешательство от вопроса журналистов про игру американской сборной с командой Англии (0:0) в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.
Репортёр попросила Байдена прокомментировать ничейный результат во встрече, после чего президент пообщался с человеком рядом с ним, вероятно, для того, чтобы получить информацию. Приблизительно через 20 секунд он подошёл чуть ближе и спросил: «Игра окончена?». Журналист ответила ему на вопрос, после чего он сообщил, что ранее разговаривал с командой. Также Байден похвалил американских футболистов, заявив, что сборная Англии — хорошая команда.
США на турнире также сыграли вничью с Уэльсом (1:1). В заключительном туре американцы встретятся с командой Ирана (29 ноября, 22:00 мск).
Байден пришёл в замешательство от вопроса про игру сборной США:
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