Главный тренер сборной Португалии Сантуш оценил лидерские качества Роналду

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш высказался о нападающем национальной команды Криштиану Роналду.



«Я видел и тренировал и более сильных игроков с точки зрения общения. В каждой команде есть такие игроки. Я тренировал настоящих лидеров в таких командах, как «Бенфика», «Спортинг», «Порту». Не все игроки одинаково себя проявляют, некоторые из них являются лидерами в большей степени. Важно, чтобы команда знала, как с этим справляться.



Я знал Роналду ещё в его юности, тогда он был другим. У меня в раздевалке были такие игроки, как Педру Барбоза, Паулу Бенту и многие другие. Но со временем его лидерские качества стали проявляться, он стал чаще первым брать слово. Команда хорошо с этим уживается, и это главное», — приводит слова Сантуша A Bola.