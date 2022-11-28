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Алексей Стрепетов раскритиковал работу судьи Москалева после матча «Зенита» со «Спартаком»

Алексей Стрепетов раскритиковал работу судьи Москалева после матча «Зенита» со «Спартаком»
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал драку, случившуюся на исходе кубкового матча со «Спартаком», а также дал оценку работе судьи.

«Я еще в первом тайме понял, что будет драка. Судье Москалеву надо дать красную карточку и дисквалифицировать его игр на десять. Потому что судья превратил игру в бойню. Задал такой уровень «борьбы», что за ним правил не было видно.

Игроки начали бить друг друга с первых минут. Он на это внимания не обращал. Не смог остановить в конце матча драку. Начал же все Промес.

Судья не держал игру в руках. В первом тайме шла охота на Клаудиньо, его бил откровенно Хлусевич. Судья — ноль внимания. Поэтому такой финал.

Судейство — позорнейшее! И первый, кому надо дать самую красную карточку, — это судья Москалев», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Основное время закончилось вничью со счетом 0:0, победу одержали хозяева в серии послематчевых пенальти.

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