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Онана: я более современный игрок, чем Ханданович

Онана: я более современный игрок, чем Ханданович
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Голкипер «Интера» и сборной Камеруна Андре Онана высказался о конкуренции с Самиром Хандановичем за место в основе итальянского клуба. По словам Онаны, он не удивлён, что получил место в основе итальянского клуба.

«Я не удивлён, что стал основным голкипером, потому что знаю, на что способен и понимаю, что прогрессирую от тренировки к тренировке. До приезда я уже знал, что буду бороться за место с таким впечатляющим голкипером, как Ханданович, который вошел в историю клуба, но который определенно отличается от меня.

Он не является моим образцом для подражания. Мы разные игроки. Но он чемпион и я уважаю его. Он представитель итальянской школы, он хорош в воротах. Я же более современный игрок», — приводит слова Онаны Sky Sports.

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