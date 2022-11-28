Мората: Германия может быть среди фаворитов на победу в чемпионате мира

Нападающий сборной Испании и «Атлетико» Альваро Мората подвел итоги матча с Германией (1:1) на чемпионате мира в Катаре.



«Это отличная команда, у них была отличная возможность, и они ею воспользовались.



Вы должны видеть, что мы играли против Германии, которая является отличной командой.



Они показали хорошую игру, прессинговали наших лучших игроков, и это команда, которая может быть среди фаворитов на победу в чемпионате мира. Мы должны продолжать работать и смотреть на вещи положительно», — приводит слова Мораты Marca.



Напомним, Мората забил гол в ворота Мануэля Нойера после выхода на замену во втором тайме.



Сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка после двух туров. Германия — на четвёртой строчке, заработав первое очко. На втором месте — Япония (3), третья — Коста-Рика (3).



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