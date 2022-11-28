Балахнин заявил, что Карпин не выиграет трофеев с «Ростовом»

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал результат первой части сезона для ростовчан.



«Первую часть сезона «Ростов» провел хорошо. Команда находится в верхней части таблицы, вышли в плей-офф кубка России. Все идет по плану.



Сейчас у всех команд примерно такого же уровня состав, как у «Ростова», кроме «Зенита». Меня результат «Ростова» вообще не удивил.



Вряд ли Карпин с «Ростовом» может выиграть чемпионат без усиления. Сложно выигрывать титулы с таким составом. Все зависит от того, как вообще наш футбол будет развиваться. Если будут снова приезжать иностранцы, все станет по-другому.



Способен ли Карпин в будущем выиграть какой-нибудь трофей с «Ростовом»? Пока нет», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».



После 17 туров «Ростов» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» идет первым с преимуществом в семь очков.

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