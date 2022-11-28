Видеообзор победы «Динамо» над «Оренбургом»
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В матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Динамо» принимало «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой московской команды со счётом 1:0.
Видеообзор матча:
На 36-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отправил мяч в ворота «Оренбурга», однако гол был отменён. На 70-й минуте хавбек московской команды Денис Макаров забил единственный гол в матче.
Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает турнир.
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