Видеообзор победы «Динамо» над «Оренбургом»

В матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Динамо» принимало «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой московской команды со счётом 1:0.

Видеообзор матча:

На 36-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отправил мяч в ворота «Оренбурга», однако гол был отменён. На 70-й минуте хавбек московской команды Денис Макаров забил единственный гол в матче.



Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает турнир.