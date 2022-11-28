Хави: Испания продемонстрировала превосходство, которого ещё не было ни у одной команды

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какая команда лучше всего проявила себя в прошедших матчах чемпионата мира в Катаре.

«Испания — это команда, которая играла лучше всех, возможно, как и Англия в первой игре, хотя Англии удалось добиться лишь ничьей с Соединёнными Штатами. Испания сейчас находится на самом высоком уровне. Мне также понравились Бразилия и Франция, но Испания продемонстрировала превосходство, которого ещё не было ни у одной другой команды», — приводит слова Хави Football Espana.

Напомним, сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка после двух туров. Германия — на четвёртой строчке, заработав первое очко. На втором месте — Япония (3), третья — Коста-Рика (3).