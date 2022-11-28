Даниил Фомин: всей командой болеем за Камерун

Российский полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о чемпионате мира и планах на отпуск.



«Следим ли за чемпионатом мира? Конечно, все сейчас смотрят футбол. В раздевалке обсуждаем матчи, всей командой болеем за Камерун с Николя Нгамалё. Перед началом турнира ещё хотел, чтобы Месси с Аргентиной выиграли чемпионат мира, но теперь понимаю, что это будет сложно.



Какие планы на отпуск? Планы – отдохнуть и начинать готовиться по специальной программе. Вышли в плей-офф в Кубке, поправили положение в чемпионате, так что есть шансы бороться за высокие места», – приводит слова Фомина пресс-служба клуба.



Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает турнир.