Даниил Фомин: всей командой болеем за Камерун

Российский полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о чемпионате мира и планах на отпуск.
«Следим ли за чемпионатом мира? Конечно, все сейчас смотрят футбол. В раздевалке обсуждаем матчи, всей командой болеем за Камерун с Николя Нгамалё. Перед началом турнира ещё хотел, чтобы Месси с Аргентиной выиграли чемпионат мира, но теперь понимаю, что это будет сложно.
Какие планы на отпуск? Планы – отдохнуть и начинать готовиться по специальной программе. Вышли в плей-офф в Кубке, поправили положение в чемпионате, так что есть шансы бороться за высокие места», – приводит слова Фомина пресс-служба клуба.
Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает турнир.
- 28 ноября 2022
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