Президент РФС Дюков: на ЧМ в Катаре пока нет ощущения праздника, как это было в России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что на чемпионате мира в Катаре нет ощущения праздника, как это было на мундиале в России.

«Не могу сказать, что я смотрю каждый матч чемпионата мира в Катаре. Думаю, что по большому счёту турнир начнётся со стадии плей-офф. Да, есть качественный футбол, видны тренды, растёт техническое оснащение игроков и тактическая обученность. Если говорить об организации командной игры, то многие команды прибавили в физической подготовленности и интенсивности футбола.



Если сравнивать нынешний чемпионат мира с российским, то инфраструктурно Катар готов. Но пока нет ощущения праздника, который был в России не только на стадионах, но и во всех городах. Вот этого пока в Катаре нет, но всё впереди», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.