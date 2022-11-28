Карпин рассказал, что в сборной вычислили человека, который «сливал» информацию из команды
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в национальной команде нашли человека, «сливавшего» информацию из её стана. Этот специалист уже уволен.
«Да, нашли. Это был не футболист. В сборной ли он теперь? Нет», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В сентябре сборная России впервые с ноября 2021 года провела матч. Это была товарищеская встреча с Кыргызстаном, которая закончилось победой команды Карпина со счётом 2:1. В ноябре сборная России сыграла вничью 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.
В начале ноября Валерий Карпин и его тренерский штаб продлили контракты со сборной России до лета 2024 года.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С КАРПИНЫМ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».
Комментарии
- 28 ноября 2022
-
12:15
-
12:07
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:33
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:10
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:45
-
08:38
Партнерский контент