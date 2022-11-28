Карпин рассказал, что в сборной вычислили человека, который «сливал» информацию из команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в национальной команде нашли человека, «сливавшего» информацию из её стана. Этот специалист уже уволен.

«Да, нашли. Это был не футболист. В сборной ли он теперь? Нет», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В сентябре сборная России впервые с ноября 2021 года провела матч. Это была товарищеская встреча с Кыргызстаном, которая закончилось победой команды Карпина со счётом 2:1. В ноябре сборная России сыграла вничью 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.

В начале ноября Валерий Карпин и его тренерский штаб продлили контракты со сборной России до лета 2024 года.

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