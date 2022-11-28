Данил Глебов: на ЧМ-2022 болею за Сербию
Поделиться
Футболист «Ростова» Данил Глебов высказался о победе своей команды в матче Кубка России с «Ахматом». Напомним, встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Также Глебов рассказал, за кого болеет на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Всё ли получилось в игре с «Ахматом»? Я считаю, что мы ничего не дали сделать сопернику. Потасовка в конце игры — обычные эмоции.
Карпин хочет отдохнуть в тайге? Я пока не знаю, где буду отдыхать, посмотрим.
За кого болею на чемпионате мира в Катаре? За Сербию», — приводит слова Данила Глебова «РБ Спорт».
Напомним, чемпионат мира — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Решение проводить мундиаль зимой было принято из-за климатических условий.
Комментарии
- 28 ноября 2022
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:10
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:45
-
08:38
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:37
-
07:00
-
07:00
-
06:36
-
05:59
-
05:55
-
05:39
-
05:32
-
05:24
Партнерский контент