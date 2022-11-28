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Данил Глебов: на ЧМ-2022 болею за Сербию

Данил Глебов: на ЧМ-2022 болею за Сербию
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Футболист «Ростова» Данил Глебов высказался о победе своей команды в матче Кубка России с «Ахматом». Напомним, встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Также Глебов рассказал, за кого болеет на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Всё ли получилось в игре с «Ахматом»? Я считаю, что мы ничего не дали сделать сопернику. Потасовка в конце игры — обычные эмоции.

Карпин хочет отдохнуть в тайге? Я пока не знаю, где буду отдыхать, посмотрим.

За кого болею на чемпионате мира в Катаре? За Сербию», — приводит слова Данила Глебова «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат мира — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Решение проводить мундиаль зимой было принято из-за климатических условий.

«Ростов» до последнего мог вылететь из Кубка. Но Карпин перевернул всё одним решением «Ростов» до последнего мог вылететь из Кубка. Но Карпин перевернул всё одним решением
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