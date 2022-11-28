Фёдор Смолов назвал сборную, на чью победу надеется на ЧМ-2022

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о том, какую сборную поддерживает на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Кто выиграет чемпионат мира в Катаре? Аргентина. Надеюсь на это», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».
Сборная Аргентины провела два матча на чемпионате мира 2022 года. В первой встрече аргентинцы потерпели поражение от сборной Саудовской Аравии – 1:2. Во второй игре национальная команда Аргентины добилась победы над Мексикой – 2:0. На групповом этапе Аргентине осталось провести один матч — 30 ноября национальная команда сыграет со сборной Польши. Аргентина ещё не гарантировала себе выход в плей-офф, набрав три очка. У сборной Польши четыре очка, у Саудовской Аравии — три, у Мексики — одно.
Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой
- 28 ноября 2022
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