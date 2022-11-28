Сборная США опубликовала фото с флагом Ирана без эмблемы Исламской Республики

Пресс-служба сборной США опубликовала в своих соцсетях фото турнирной таблицы ЧМ-2022, где флаг Ирана был изображён без эмблемы Исламской Республики. Данный пост вызвал резонанс в соцсетях, после чего представители американской сборной удалили скандальное фото.

Позже пресс-служба сборной США объяснила, что решение отказаться от официального флага Ирана в соцсетях – это «поддержка женщин в Иране, борющихся за базовые права человека», информирует The Guardian.

Напомним, в последнее время в Иране проходят протесты против государственного строя. В стране уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба», позже она впала в кому и умерла. По данным иранских СМИ, правоохранители сильно избили Амини, что и стало причиной впадения в кому.