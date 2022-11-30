Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 30 ноября

Cегодня, 30 ноября, пройдут заключительные матчи группового этапа чемпионата мира в Группах D и С. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.

18:00 мск (Группа D)

Начнут программу игрового дня соперники по Группе D. Сборные Австралии, набравшая по итогам двух туров три очка, сыграет на стадионе «Эль-Джануб» со сборной Дании (1). Следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Франция (6), уже гарантировавшая себе место в плей-офф чемпионата мира, встретится с Тунисом (1) на «Эдьюкейшн Сити». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

22:00 мск (Группа С)

На стадионе Лусаил Айконик" Саудовская Аравия (3), сумевшая сотворить одну из главных сенсаций ЧМ-2022, обыграв сборную Аргентины, попробует выйти в плей-офф турнира после матча с Мексикой (1). Следить за ходом встречи можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

В параллельной игре на «Стэдиум 974» встретятся сборные Польши (4) и Аргентины (3). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.