Саудовская Аравия — Мексика: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Сыграют сборные из Группы С — Саудовская Аравия и Мексика. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Саудовская Аравия в первом матче на турнире сенсационно обыграла Аргентину (2:1), а затем уступила Польше (0:2). Победа в игре с Мексикой гарантированно выведет команду в плей-офф турнира, ничьей может хватить в случае потери Аргентиной очков в матче с Польшей или, наоборот, разгрома аргентинцами поляков с разницей не меньше чем в три гола. Если Аргентина и Аравия сыграют в своих матчах вничью, то в плей-офф выйдет команда с лучшими дополнительными показателями. Если аргентинцы победят Польшу, а саудовцы сыграют вничью, то их тоже рассудят дополнительные показатели.
Мексике для продолжения борьбы на турнире нужно обязательно побеждать и смотреть на результаты параллельной игры между Польшей и Аргентиной. Победа Польши при успехе Мексики будет означать выход мексиканцев в плей-офф. Если победит Аргентина или матч закончится вничью, участника плей-офф определят дополнительные показатели.
- 30 ноября 2022
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