Дуглас Сантос — о драке «Зенита» и «Спартака»: так происходит, когда судья теряет контроль

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал эпизод с дракой после матча с московским «Спартаком» в Кубке России.

«Зенит» хорошо играл. Команда старалась выполнить поставленную задачу — победить. Было сразу видно, что «Спартак» устраивала ничья. Они оборонялись в пять защитников и действовали так, что было сложно взломать их насыщенную оборону во время матча. Но, хоть и в серии пенальти, победа нам всё равно досталась.

Это был заключительный матч сезона. Впереди отпуск, и очень хочется отдохнуть, перевести дух и уже со свежей головой начать думать про Кубок России. Конечно, наша главная цель — победа в Кубке. «Зенит» всеми силами и средствами будет идти к поставленной цели, чтобы добиться своего и взять трофей.

Драка в конце матча? Арбитр потерял нить игры и контроль над ней с самого начала встречи. А когда судья так отпускает игру и теряет контроль, то, к сожалению, подобные вещи происходят», — приводит слова Дугласа Сантоса «Матч ТВ».

Напомним, матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился массовой дракой футболистов, по итогам которой красные карточки получили игроки обеих команд. Игра завершилась победой петербургской команды в серии пенальти.