«C обоймой в 13–14 человек стоит ожидать провала». Тренер «Краснодара» — о ситуации в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о вещах, которые он бы изменил в первой части сезона-2022/2023.
«Что бы я сделал по-другому в сезоне? При формировании я бы, наверное, был более настойчивым на некоторых позициях. Перед руководством? Ну да, а перед кем?
Мы предвидели, что могут быть травмы, жёлтые карточки. Когда мы заходим с обоймой в 13–14 человек в сезон, конечно, стоит ожидать провала. Поэтому он случился. По большому счёту во многих играх мы своё упустили сами», — приводит слова Сторожука Metaratings.
«Краснодар» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 25 очков и ушёл на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы.
41-летний Сторожук пришёл в структуру «Краснодара» в ноябре 2019 года, возглавив вторую команду «быков». В марте 2022 года Сторожук стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Краснодара», а с июля избавился от этой приставки, подписав контракт до конца сезона-2022/2023.
- 28 ноября 2022
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