Абубакар установил историческое достижение среди африканцев на ЧМ

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар установил историческое достижение на чемпионатах мира. Благодаря результативным действиям в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Сербией (3:3), он стал единственным в истории мундиалей африканцем, который забил гол и отдал результативный пас после выхода на замену.

Камерун и Сербия сыграли вничью и набрали свои первые очки на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Напомним, в 1-м туре сербы проиграли Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1).

Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 19:00 по московскому времени.

Самые дорогие футболисты чемпионата мира — 2022. Видео: