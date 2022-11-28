Агент: Малком не участвовал в драке. Его удаление несправедливо

Агент нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома Фернандо Гарсия прокомментировал ситуацию с удалением бразильца в матче Кубка России со «Спартаком».

«Я внимательно посмотрел инцидент и не увидел, чтобы Малком с кем-либо дрался. Считаю, что его удаление несправедливо», — приводит слова представителя Малкома Metaratings.

Матч шестого тура Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился массовой дракой футболистов, по итогам которой шесть игроков получили красные карточки, в том числе Малком. У «Зенита» были удалены также полузащитник Вильмар Барриос и защитник Родригао. В составе «Спартака» дисквалификацию получили нападающие Александр Соболев и Шамар Николсон, а также вратарь Александр Селихов.