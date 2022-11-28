Федун высказался о массовой драке в матче «Спартака» и «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о массовой драке в матче Кубка России, в котором красно-белые встречались с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти). Игра закончилась серьёзной стычкой, по итогам которой красные карточки получили шесть футболистов — по три из каждой команды.
«Кто первый начал бить ногой? Родригао — зачинщик. И всё остальное понеслось. Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч. Что произошло, то произошло. Такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего, в Кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет. А так — болельщики довольны, это часть шоу, как, например, в хоккее. Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием. С другой стороны, наконец-то про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира, пусть даже с такой не очень красивой стороны», — приводит слова Федуна «РБ Спорт».
- 28 ноября 2022
-
16:36
-
16:36
-
16:33
-
16:27
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:45
-
15:45
-
15:38
-
15:38
-
15:27
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:54