Федун высказался о массовой драке в матче «Спартака» и «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о массовой драке в матче Кубка России, в котором красно-белые встречались с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти). Игра закончилась серьёзной стычкой, по итогам которой красные карточки получили шесть футболистов — по три из каждой команды.

«Кто первый начал бить ногой? Родригао — зачинщик. И всё остальное понеслось. Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч. Что произошло, то произошло. Такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего, в Кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет. А так — болельщики довольны, это часть шоу, как, например, в хоккее. Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием. С другой стороны, наконец-то про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира, пусть даже с такой не очень красивой стороны», — приводит слова Федуна «РБ Спорт».