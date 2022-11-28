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Карим Бензема может вернуться на ЧМ-2022

Карим Бензема может вернуться на ЧМ-2022
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема всё ещё может вернуться на чемпионат мира — 2022, сообщает Onda Madrid.

Напомним, ранее обладатель «Золотого мяча» по итогам 2022 года покинул расположение сборной Франции из-за травмы. Было объявлено, что он не сыграет на этом турнире. По информации источника, восстановление Бензема проходит быстрее, чем ожидалось. К середине текущей недели форвард сможет вернуться к тренировкам. Так как Бензема не был официально исключён из заявки сборной Франции на ЧМ-2022, теоретически он всё ещё может вернуться в Катар и принять участие в матчах турнира. Решение о возможном возвращении Бензема будет принимать главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Ранее стало известно, что в случае победы французской команды на ЧМ-2022 Бензема также получит медаль.

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