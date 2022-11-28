Португалец Данилу Перейра получил травму, в матче с Уругваем его может заменить Пепе

Защитник сборной Португалии Данилу Перейра получил травму и пропустит матч с Уругваем, сообщает Daily Mail.



Футболист «Пари Сен-Жермен» сломал три ребра на тренировке в субботу, что исключило вероятность его участия в сегодняшнем матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Уругваем, который начнётся в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сообщается, что заменить Перейру в центре обороны португальцев может 39-летний ветеран Пепе.

В матче первого тура команда Фернанду Сантуша не без труда обыграла Гану (3:2). Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей (0:0).

Южная Корея и Гана уже завершили матч второго тура. Победу праздновала африканская команда — 3:2.

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