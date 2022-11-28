Польская больница опубликовала фото пациента, смотрящего матч ЧМ во время операции

Пациент одной из польских больниц во время операции попросил персонал разрешить ему посмотреть чемпионат мира по футболу в Катаре. Его снимок в соцсетях опубликовали сотрудники учреждения.

Пациент смотрит матч ЧМ во время операции Фото: Соцсети больницы

В это время шёл матч 2-го тура группового этапа между сборными Уэльса и Ирана. Встреча закончилась драматичной победой иранцев со счётом 2:0.



В первом тайме, на 16-й минуте матча, нападающий сборной Ирана Сердар Азмун вывел полузащитника Али Голизаде один на один с голкипером соперников, Али ушёл от вратаря и покатил мяч в пустые ворота. Чуть позже гол был отменён из-за явного офсайда.



В начале второй половины иранцы дважды попали в штангу: сначала Сердар Азмун вышел один на один с Уэйном Хеннесси, а затем Али Голизаде пробил из-за пределов штрафной. На 86-й минуте арбитр удалил голкипера Уэльса. Хеннесси выбежал за пределы штрафной навстречу нападающему Ирана Мехди Тареми и сбил оппонента. Это удаление стало первым на чемпионате мира в Катаре. Место в воротах Уэльса занял Дэнни Уорд.



Первый гол Ирана на 90+8-й минуте забил вышедший на замену полузащитник Роузбеш Чешми. Он точно пробил из-за штрафной в нижний угол. А через три минуты окончательный счёт установил защитник Рамин Резаян, завершив контратаку иранцев, перебросив голкипера — 2:0.

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