Вооружённые стульями болельщики Англии и Уэльса устроили драку у бара
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Стычка произошла между фанатами сборных Англии и Уэльса у одного из баров на испанском острове Тенерифе. Вероятно, она случилась после просмотра матча между Англией и США (0:0) на чемпионате мира.
Болельщики Англии и Уэльса подрались с использованием стульев. Видеоролик:
В ход массовой драки пошли не только кулаки и ноги, но и стулья одного из соседних баров. О последствиях происшествия не сообщается.
Напомним, сборные Англии и Уэльса сыграют в последнем туре группового этапа чемпионата мира. Англичане идут на первом месте группы B с четырьмя очками в двух турах, у Уэльса — одно очко и последняя строчка. В одной группе с ними выступают Иран (3) и США (2).
Матч между Уэльсом и Англией состоится во вторник, 29 ноября. Начало — в 22:00 мск.
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