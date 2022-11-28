Игнатьев: не знаю, как можно сравнивать драку в Раменском с историей «Зенита» и «Спартака»

Бывший наставник «Сатурна» и сборной России Борис Игнатьев прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака» в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась победой санкт-петербургской команды в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти).



«Не знаю, как можно сравнивать драку в Раменском с историей «Зенита» и «Спартака». В матче «Сатурн» — ЦСКА была именно драка: там был выплеск эмоций двух команд, желающих победить. В итоге эти самые эмоции перешли в негатив, который никак нельзя сравнивать с футболом. Но исключать такие вещи тоже нельзя, потому что это спорт — здесь всегда есть стремление и желание победить. Отсюда появляется состояние вроде вулкана, неуправляемые чувства и эмоции, которые перехлёстывают футболистов. В футболе это редкость, но такое присутствует. По масштабу истории в Раменском и Санкт-Петербурге сравнивать нельзя.



Думаю, футболисты всё переосмыслят. Но наказание точно должно быть. Это большой удар по престижу футбола», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Игнатьев возглавлял «Сатурн», когда произошла знаменитая драка футболистов этого клуба с игроками ЦСКА в Раменском в 2004 году.