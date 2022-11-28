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Форвард «Локомотива» Игнатьев: мне очень комфортно и приятно работать с Галактионовым

Форвард «Локомотива» Игнатьев: мне очень комфортно и приятно работать с Галактионовым
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Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Михаилом Галактионов, который пришёл к железнодорожникам из «Пари Нижний Новгород».

«Я работал с Галактионовым в юношеской и молодёжной сборной России. Прекрасно понимаю все его требования и указания. Мне очень комфортно и приятно работать с этим тренером. Думаю, что наши сборы будут плодотворными», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Локомотив» по итогам 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает 14-е место, набрав всего лишь 13 очков. В Фонбет Кубка России железнодорожники заняли вторую строчку группы А, набрав в шести встречах 11 очков. Команда Михаила Галактионова вышла в плей-офф турнира.

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