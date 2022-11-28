Саутгейт: отдых для Кейна? В матче с Уэльсом выступят те, кто способен выиграть матч

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на призывы общественности дать английскому нападающему Гарри Кейну отдохнуть в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Уэльсом.



«Абсолютно очевидно, что мы намерены выставить состав, который способен выиграть матч. С Гарри всё в порядке. Что касается удара, который он получил — все говорят о его лодыжке, но это ступня. На данный момент мы можем выбирать практически из всех футболистов, которые есть в команде», — приводит слова Саутгейта Goal.com.



Матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Уэльс — Англия пройдёт завтра, 29 ноября, на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Начало встречи — в 22:00 мск.

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