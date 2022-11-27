Руни: оставил бы Кейна на скамейке запасных в матче с Уэльсом. Его нужно поберечь

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил мнение, что форварда сборной Англии Гарри Кейна не следует включать в стартовый состав на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Уэльса.



«Ещё одно изменение, которое я бы внёс в состав сборной Англии на матч с Уэльсом, касается Гарри Кейна. Я бы дал ему отдохнуть. Гарри — наш самый важный игрок. Когда есть возможность его поберечь и сохранить его форму, ею нужно пользоваться. Именно поэтому я бы оставил Кейна на скамейке запасных», — приводит слова Руни The Times.



Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Уэльс — Англия пройдёт 29 ноября на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Начало встречи — в 22:00 мск.