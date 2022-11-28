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Криштиану Роналду отпраздновал гол, который записали на Бруну Фернандеша

Криштиану Роналду отпраздновал гол, который записали на Бруну Фернандеша
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В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Португалии встречается с национальной командой Уругвая. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Идёт второй тайм, впереди Португалия — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Уругвай.

На 54-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш. Хавбек от угла штрафной исполнил мягкий заброс к вратарской, форвард Криштиану Роналду головой не дотянулся до мяча, но своим прыжком смутил вратаря, который не среагировал. Мяч, не коснувшись головы Роналду, по прямой залетел в дальний угол ворот.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Примечательно, что Криштиану Роналду, который после подачи партнёра не коснулся мяча, подумал, что гол забил именно он, и отпраздновал взятие ворот.

Соперниками Португалии и Уругвая по группе Н являются сборные Ганы и Южной Кореи.

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