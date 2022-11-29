Луис Энрике: договорились с Фликом о финале Испания — Германия

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о наставнике Германии Хансе-Дитере Флике, а также рассказал, что они договрились встретиться в финале чемпионата мира в Катаре.
«Он мне особенно нравится — он крайне образованный, а его футбольный уровень очень высок. Кроме того, в команде игроки к нему относятся уважительно. Он мне нравится. Мы договорились встретиться финале, как будто мы пара… Все знают, что единственный способ снова встретиться с Германией — это финал турнира. Шутка или серьезно, мы сказали, что увидимся 18-го числа в Дохе, чтобы сыграть в этом матче», — приводит слова Энрике издание Sport.es.
Ранее сборные Испании и Германии встретились в рамках 2-го тура группового этапа, и не смогли выявить победителя — встреча завершилась со счётом 1:1.
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