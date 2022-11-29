Спортивный юрист оценил возможные сроки дисквалификаций игроков «Зенита» и «Спартака»

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил возможные сроки дисквалификаций игроков «Зенита» и «Спартака» за драку в матче Кубка России.
«Думаю, что КДК РФС будет рассматривать нарушение статьи 97 Дисциплинарного регламента «Драка», за которое положена дисквалификация на 6 матчей. С точки зрения регламента то, что случилось, нельзя квалифицировать как агрессивное поведение, это подходит именно под статью 97.
Не думаю, что удары Николсона и Родригао будут рассматриваться отдельно, будут смотреть всё вместе. И это точно будет дисквалификация на 6 матчей в Кубке России», – приводит слова Прокопца Metaratings.
Судья встречи Владимир Москалёв удалил шестерых футболистов. Защитник «Зенита» Родригао во время потасовки пнул соперника ногой, а нападающий «Спартака» Шамар Николсон ударил его рукой в лицо.
Отметим, что в регламенте есть пункт 9 статьи 94 «Оказание физического воздействия», за который футболисты могут быть дисквалифицированы на срок от 6 месяцев. Решение о наказании вынесет КДК РФС.
Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке
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