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Почетный президент РФС Колосков назвал сборную Гану одной из лучших команд в мире

Почетный президент РФС Колосков назвал сборную Гану одной из лучших команд в мире
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал сборную Ганы, выступающую на ЧМ-2022 в Катаре, одной из лучших национальных команд в мире.

«Я ожидал такого яркого матча от Ганы. Это одна из сильнейших команд не только в Африке, но и в мире. Неслучайно футболисты этой сборной играют в сильнейших европейских клубах. Поэтому у меня на счет этой команды не было сомнений.

А вот от Кореи я не ожидал такого мастерства. У них всегда была сила, выносливость, напор, воля, но сейчас они очень хорошо технически подготовлены. Этот матч – украшение турнира. Главное – они не катают мяч на своей половине поля, как делают европейские команды, а идут в атаку. Матч держал в напряжении не только зрителей, но и меня тоже», — приводит слова Колоскова Metaratings.

28 ноября сборная Ганы одержала первую победу на групповом этапе чемпионата мира, обыграв Южную Корею со счетом 3:2.

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