Почетный президент РФС Колосков назвал сборную Гану одной из лучших команд в мире

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал сборную Ганы, выступающую на ЧМ-2022 в Катаре, одной из лучших национальных команд в мире.
«Я ожидал такого яркого матча от Ганы. Это одна из сильнейших команд не только в Африке, но и в мире. Неслучайно футболисты этой сборной играют в сильнейших европейских клубах. Поэтому у меня на счет этой команды не было сомнений.
А вот от Кореи я не ожидал такого мастерства. У них всегда была сила, выносливость, напор, воля, но сейчас они очень хорошо технически подготовлены. Этот матч – украшение турнира. Главное – они не катают мяч на своей половине поля, как делают европейские команды, а идут в атаку. Матч держал в напряжении не только зрителей, но и меня тоже», — приводит слова Колоскова Metaratings.
28 ноября сборная Ганы одержала первую победу на групповом этапе чемпионата мира, обыграв Южную Корею со счетом 3:2.
Серб рассказал, как они перевернули флаг и скандировали «Россия»
- 29 ноября 2022
-
06:08
-
05:26
-
05:19
-
05:05
-
04:57
-
04:54
-
04:52
-
04:13
-
03:50
-
03:46
-
03:45
-
03:31
-
03:14
-
03:07
-
02:47
-
02:45
-
02:45
-
02:42
-
02:30
-
02:06
-
01:56
-
01:50
-
01:41
-
01:37
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:42
-
00:41
-
00:31
-
00:30
-
00:25
-
00:25
-
00:04