Луис Энрике: у Японии не очень физически сильные игроки
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Японии.
«Мы хорошо знаем Японию, потому что уже анализировали её перед тем, как приехать на чемпионат мира. У неё качественные игроки, не очень физически сильные, но очень быстрые. С двумя тенденциями: когда им не нужно добиваться результата, они остаются на своём поле и отступают, но когда проигрывают, они могут оказывать давление. Эти два обстоятельства могут обернуться против нас, и мы должны быть готовы к этому. Это вызовет у нас трудности с качеством игры. Многие из них играют в Бундеслиге. Это будет нелёгкий матч из-за того, что им необходима победа», – приводит слова Энрике Sport.es.
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