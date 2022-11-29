Юрий Вернидуб: хотел бы иметь в «Кривбассе» такого форварда, как Лаутаро Мартинес

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал про планы насчёт усиления команды.
«У нас есть три одинаковых нападающих: Дебелко, Хобленко, Устименко. Но мне как тренеру хотелось бы иметь в команде такого нападающего, как, например, в «Интере» Лаутаро Мартинес. Пусть он невысокий, но быстрый и очень техничный.
Также нравится Деннис Бонавентуре, игравший в «Заре», а сейчас выступающий в АПЛ. Будем искать. Но сейчас, в нынешних условиях, очень трудно найти качественных игроков, особенно иностранцев», — приводит слова Вернидуба официальный сайт украинского клуба.
Напомним, после 14 сыгранных туров «Кривбасс» располагается на 11-м месте таблицы украинского чемпионата, имея в своём активе 15 очков.
Россия и Украина оказались рядом на флаге английского фаната
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